Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Batman-Kozluk kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada, aynı aileden 3’ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Adeta hurdaya dönen araçtaki yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Batman-Kozluk kara yolu üzerinde bulunan Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini geri kazanamaması üzerine savrulan araç, taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Metal yığınına dönen araçtan çıkarılan yaralılardan E.S. (26), M.S. (22) ve R.S.’nin (56) durumunun ağır olduğu belirlenirken, İ.S. (55) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, durumları kritik olan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.