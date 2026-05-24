Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

24.05.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Kozluk kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada, 3’ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Bıçakçı köyü mevkiinde yaşanan kazanın ardından hurdaya dönen araçtaki yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Batman-Kozluk kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada, aynı aileden 3’ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Adeta hurdaya dönen araçtaki yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Batman-Kozluk kara yolu üzerinde bulunan Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini geri kazanamaması üzerine savrulan araç, taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Metal yığınına dönen araçtan çıkarılan yaralılardan E.S. (26), M.S. (22) ve R.S.’nin (56) durumunun ağır olduğu belirlenirken, İ.S. (55) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hızla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, durumları kritik olan 3 yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp Balık avlarken sele kapılan 2 kişiden yeğen bulundu, amca ise kayıp
Adana’da 4.9 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü

00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 00:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.