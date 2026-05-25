Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması - Son Dakika
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

25.05.2026 20:12
Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımının yeni teknik direktörü hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, konuyla ilgili çalışmaların Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA

Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını; konuyla ilgili çalışmaların Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

''TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

