Beşiktaş\'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Kulübü, son dönemde basında çıkan teknik direktör isimleri ile ilgili bir açıklama yayımladı.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA

Beşiktaş Kulübü, Futbol A Takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını; konuyla ilgili çalışmaların Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

''TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.