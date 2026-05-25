''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor ekranlarında seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM''

İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'un gündeminde olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Jorge Jesus ile hiç konuşmadım ve görüşmedim. Beni şampiyonluk maçlarına davet ettiler, gitmedim'' dedi.

''AYKUT KOCAMAN GEREKTİĞİ TAKDİRDE OLABİLİR''

Fenerbahçe ile anılan bir başka teknik direktör Aykut Kocaman'ın seçenekler arasında olduğunu ifade eden Yıldırım, "Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek." ifadelerini kullandı.

''JOSE MOURINHO BENİ 2003'TEN BİLİYOR''

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili de konuşarak, "Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar." değerlendirmesinde bulundu.