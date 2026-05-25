AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP’deki "mutlak butlan" kararı ve ardından yaşanan tahliye krizine ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu. 23 Mayıs gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in anlaşmaya çok yakın olduğunu öne süren Tayyar, Ekrem İmamoğlu’nun araya girmesiyle sürecin tamamen koptuğunu ve muhalif kanat için "yeni parti" seçeneğinin tek yol haline geldiğini ileri sürdü.

"İMAMOĞLU ARALARI BOZDU, DİRENİN MESAJI GÖNDERDİ"

Sosyal medya hesabından CHP içindeki son durumu analiz eden Şamil Tayyar, krizin perde arkasında yaşanan liderlik savaşını şu sözlerle özetledi:

"Kılıçdaroğlu ve Özel anlaşmaya çok yakınlardı, o nedenle grup başkanlığına göz yumuldu. Özel de dün gece genel merkezi boşaltmaya hazırlanıyordu. İmamoğlu araya girip zımni mutabakatı bozdu, ‘direnin’ mesajı gönderdi. İşgale dönüşen direniş çok geçmeden aşıldı ama yol ayrımını hızlandırdı."

"ÖZEL VE İMAMOĞLU İÇİN YENİ PARTİ TEK SEÇENEK"

Yaşanan bu gerilimin ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi için CHP defterinin kapandığını iddia eden Tayyar, çarpıcı bir kehanette bulundu: "İmamoğlu, Özel ve arkadaşlarının CHP’deki hikayeleri bitti, yeni parti tek seçenekleri."

Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun kontrolü tamamen ele aldığını belirterek, genel başkanın eylem planını kontrollü ve kademeli şekilde devreye soktuğunu savundu.

"İHRAÇ SÜRECİ BAŞLAR"

Kılıçdaroğlu'nun bir iki gün içinde genel merkeze tamamen yerleşeceğini, ilk aşamada MYK'yı şekillendirip ardından Özel’in grup başkanlığını sonlandırmak üzere TBMM'ye yazı göndereceğini ileri süren Tayyar, sürecin ihraçlarla devam edeceğini yazdı:

"Sürecin seyrine göre Özel ve arkadaşlarının yanı sıra İmamoğlu’nun ihraç süreci başlar. Kılıçdaroğlu, delege ve teşkilat yapısını değiştirmeden kurultaya gitmez. Şu ana kadar psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu’nda. Özel ise marjinal grupların öfke dalgasında sörf yapıyor. Ve oyun devam ediyor."