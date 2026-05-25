Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu

Sakarya\'da gölette kadın cesedi bulundu
25.05.2026 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette 26 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının annesinin 24 Mayıs'ta Mersin'de kızı için kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu.

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU

Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi. Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adli Tıp, Sakarya, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi

00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 01:08:35. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.