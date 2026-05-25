Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

25.05.2026 19:32
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği 3 genç oyuncuyu belirledi. Bu isimler Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici ve Ali Demirbilek oldu.

FENERBAHÇE'DEN KARŞIYAKA'YA 3 OYUNCU

Yeşil-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe altyapısında forma giyen stoper Kamil Efe Üregen (18), sol kanat Alaettin Ekici (17) ve sol kanat Ali Demirbilek'i (17) geçici transferle kadrosuna katacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Antalyaspor'da futbola başlayan Ali, alt yaş gruplarında 31 kez milli formayı giydi. Ali, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşıp sarı-lacivertli formayla U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 maça çıkarken 4 gol kaydetti. 

U19 takımında 9, kupada ise 2 maça çıkan Kamil Efe, son haftadaki Eyüpspor maçında ilk Süper Lig deneyimini yaşadı. Kupada 4, altyapıda ise 31 maça çıkan Alaettin, milli takımlarda 3 kez görev yaptı. 

