Öğrenci Babası Tarafından Darbedildi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, öğretmeninden para istediği gerekçesiyle babası S.D. (34) tarafından darbedildiği öne sürülen ortaokul öğrencisi R.B.D. (12), koruma altına alındı. Ayrı yaşadığı annesi Derya K. (32) oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra eski eşi S.D.'den şikayetçi oldu.

Olay, 21 Mayıs'ta Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi R.B.D., acıktığı için öğretmeninden harçlık istedi. Öğretmen durumu R.B.D'nin babası S.D.'ye bildirildi. S.D., aynı gün akşam saatlerinde oğlunu darbetti. R.B.D., ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.'nin yanına gitti. R.B.D.'nin vücudundaki izleri fark eden anne, oğluna durumu sordu. İlk etapta yaşadıklarını anlatmak istemeyen R.B.D, ısrar üzerine babası tarafından darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine Derya K., oğlunu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüp, darp raporu aldı, ardından da emniyet müdürlüğüne gidip eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna birden bakamayacağını belirten anne Derya K.'nin başvurusu sonrası R.B.D., devlet korumasına alınıp, yurda yerleştirildi.

Derya K., eski eşiyle yaklaşık 7 yıl süren evliliklerinden iki çocuklarının olduğunu belirtip, "8 yaşındaki oğlum benimle kalıyor. Diğer oğlumun velayetini, oğlumun isteği üzerine yaklaşık 3 yıl önce babasına vermek zorunda kaldım. 21 Mayıs akşamı darbedilmiş. Bana geldiğinde vücudundaki izleri fark ettim. Başta korktuğu için anlatmak istemedi. Israr edince babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Hastaneye götürüp darp raporu aldım, ardından emniyete giderek şikayetçi oldum" dedi.

Çocuğunun devlet korumasında olduğunu söyleyen Derya K., "Maddi imkanlarım yetersiz olduğu için şu an yanıma alamadım. Babasına da şiddet uyguladığı için teslim edilmiyor. Bu nedenle devlet korumasında yurtta kalıyor. Babanın ceza almasını istiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

'PİŞMANLIK YAŞANANLARI DEĞİŞTİRMİYOR'

Eski eşinin oğluna haftada bir ya da iki kez harçlık verdiğini öne süren Derya K., "Harçlık verilmediğinde oğlum acıktığı için öğretmeninden istemiş. Buna sinirlenip kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor. Ama bu pişmanlık yaşananları değiştirmiyor. Oğlumun başının arka kısmında şişlik vardı. Tokat dışında, yumruk da atmış. Neyse ki raporda ciddi bir bulgu çıkmadı" dedi.