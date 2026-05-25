Öğrenci Babası Tarafından Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenci Babası Tarafından Darbedildi

25.05.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da, para istediği için babası tarafından darbedilen 12 yaşındaki R.B.D. korunmaya alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, öğretmeninden para istediği gerekçesiyle babası S.D. (34) tarafından darbedildiği öne sürülen ortaokul öğrencisi R.B.D. (12), koruma altına alındı. Ayrı yaşadığı annesi Derya K. (32) oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra eski eşi S.D.'den şikayetçi oldu.

Olay, 21 Mayıs'ta Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi R.B.D., acıktığı için öğretmeninden harçlık istedi. Öğretmen durumu R.B.D'nin babası S.D.'ye bildirildi. S.D., aynı gün akşam saatlerinde oğlunu darbetti. R.B.D., ertesi gün ayrı yaşadığı annesi Derya K.'nin yanına gitti. R.B.D.'nin vücudundaki izleri fark eden anne, oğluna durumu sordu. İlk etapta yaşadıklarını anlatmak istemeyen R.B.D, ısrar üzerine babası tarafından darbedildiğini söyledi. Bunun üzerine Derya K., oğlunu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüp, darp raporu aldı, ardından da emniyet müdürlüğüne gidip eski eşi hakkında şikayetçi oldu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna birden bakamayacağını belirten anne Derya K.'nin başvurusu sonrası R.B.D., devlet korumasına alınıp, yurda yerleştirildi.

Derya K., eski eşiyle yaklaşık 7 yıl süren evliliklerinden iki çocuklarının olduğunu belirtip, "8 yaşındaki oğlum benimle kalıyor. Diğer oğlumun velayetini, oğlumun isteği üzerine yaklaşık 3 yıl önce babasına vermek zorunda kaldım. 21 Mayıs akşamı darbedilmiş. Bana geldiğinde vücudundaki izleri fark ettim. Başta korktuğu için anlatmak istemedi. Israr edince babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Hastaneye götürüp darp raporu aldım, ardından emniyete giderek şikayetçi oldum" dedi.

Çocuğunun devlet korumasında olduğunu söyleyen Derya K., "Maddi imkanlarım yetersiz olduğu için şu an yanıma alamadım. Babasına da şiddet uyguladığı için teslim edilmiyor. Bu nedenle devlet korumasında yurtta kalıyor. Babanın ceza almasını istiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

'PİŞMANLIK YAŞANANLARI DEĞİŞTİRMİYOR'

Eski eşinin oğluna haftada bir ya da iki kez harçlık verdiğini öne süren Derya K., "Harçlık verilmediğinde oğlum acıktığı için öğretmeninden istemiş. Buna sinirlenip kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor. Ama bu pişmanlık yaşananları değiştirmiyor. Oğlumun başının arka kısmında şişlik vardı. Tokat dışında, yumruk da atmış. Neyse ki raporda ciddi bir bulgu çıkmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Babası Tarafından Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Özgür Özel’den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm
Okan Buruk Acun Ilıcalı’yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma’da hayatlarını birleştirdi Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:03
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:34:09. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenci Babası Tarafından Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.