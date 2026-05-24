İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting\'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi\'ne gitti

Portekiz Kupası final maçında Sporting ile 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki mücadeleyi Torreense, 2-1 kazandı.

TORREENSE'DEN TARİHİ ZAFER

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Maçta son sözü Torreense söyledi. Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

TORREENSE PORTEKİZ KUPASI'NIN SAHİBİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve 2. Lig ekibi Torreense, Portekiz Kupası'nı kazanan taraf olmayı başardı.

AVRUPA LİGİ'NE GİDİYORLAR

Kupaya uzanan Portekiz ekibi, bu skorun ardından 2. Lig'de olmasına rağmen gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.