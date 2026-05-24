Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD, Pütürge ilçesinde saat 22.36^da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 12.76 kilometre derinliğinde yaşandı.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli'de de hissedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde20 Mayıs'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bazı kişler hastaneye kaldırılırken, eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti.
