Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

25.05.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkeze getirildi. Binaya asılmak üzere 3 adet fotoğraf hazırlanırken, Özgür Özel'in fotoğraflarının ise binadan tamamen kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, parti genel merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Özgür Özel yönetimi binayı tahliye ederken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu. 

ÖZEL'İN GENEL MERKEZDEKİ FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Binadaki fiziki düzenlemeler de hızla değiştirildi. Görevden ayrılan Özgür Özel’in tüm fotoğrafları ve portreleri genel merkez binasından tamamen kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PORTRELERİ GETİRİLDİ

Yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasına ve binanın çeşitli yerlerine asılmak üzere hazırlanan 3 adet fotoğrafı ise kurmayları tarafından genel merkeze getirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

FOTOĞRAFI DUVARA ASILDI

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vakit kaybetmeden duvara asıldı. Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanlığı yapan isimlerin fotoğrafların olduğu duvarda Özgür Özel'in fotoğrafı kaldırılarak Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yerleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı
CHP’deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
İnanılmaz 2. Lig ekibi Torreense, Sporting’i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi’ne gitti İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Çorum’da binlerce vatandaş Süper Lig’e çıkmayı kutladı Çorum'da binlerce vatandaş Süper Lig'e çıkmayı kutladı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:50:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.