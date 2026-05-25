"Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası

"Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya\'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
25.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve kara para çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada, adli tıp ve savcılık koridorlarını sarsan "gizli siyasetçi" bilmecesinin çözüldüğü iddia edildi. Soruşturmada itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, "Adı açıklanırsa şahsım ve ailem mahvolur" diyerek tutanaklara geçirmekten korktuğu o üst düzey muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet ile yolsuzluk ağını hedef alan dev soruşturmada çok kritik bir gizem çözüldü. Soruşturmada "etkin pişmanlık"tan yararlanarak itirafçı olan tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği o üst düzey muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi.

Yargı kaynaklarından sızan bilgilere göre, milyarlık döküm ihalelerine aracılık ettiği ileri sürülen bu ismin deşifre olması davanın tüm seyrini değiştirecek.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü dev İBB soruşturmasında taşlar yerinden oynadı. Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık"tan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" dediği gizemli muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi. Güçlü yargı kaynaklarına dayanan şok iddiaya göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir restoranda bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti ve ardından "komisyon" pazarlığına oturdu.

"AÇIKLANIRSA AİLEM MAHVOLUR" DEDİĞİ İSİM LİDER ÇIKTI

Sarp Yalçınkaya’nın savcılık ifadesinin 5. sayfasında yer alan sarsıcı itiraflarda, "Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir siyasetçidir" diyerek gizlediği ismin Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü.  Yalçınkaya ifadesinde, bu ismin ortaya çıkması halinde ailesinin maddi ve manevi olarak çökeceğini söyleyerek duyduğu korkuyu gizlememişti.

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE "RANT" YEMEĞİ 

İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant’ta yenilen gizli bir yemekle başladı. İddiaların odağındaki o üst düzey siyasetçi, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten Murat Gülibrahimoğlu’nu aynı masada buluşturdu. Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şöyle anlatmıştı: "Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor."

"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ KOMİSYONUNU İSTEDİ"

Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu’na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı. Yalçınkaya’nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu’nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu’nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında kriz çıktığı öğrenildi.

MUHALEFET DÜZEYİNDE YOLSUZLUK 

Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir belediye yolsuzluğu olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant ve komisyon" ortaklığına uzandığını ortaya çıkardı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İBB 'Adı açıklanırsa mahvolurum' demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı
CHP’deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
İnanılmaz 2. Lig ekibi Torreense, Sporting’i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi’ne gitti İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Çorum’da binlerce vatandaş Süper Lig’e çıkmayı kutladı Çorum'da binlerce vatandaş Süper Lig'e çıkmayı kutladı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:50:30. #.0.5#
SON DAKİKA: "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.