Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

26.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’de Özgür Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda yapmayı planladığı konuşmaya valilik izin vermedi. Meydanın girişleri polis bariyerleriyle kapatılırken, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis müdahalesi sırasında tansiyon yükselirken, bir vatandaşın TOMA’nın üzerine çıkarak araca müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yürümeye başladı.

CHP’nin “mutlak butlan” kararının ardından İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirmek istediği buluşma gerginliğe sahne oldu. İzmir Valiliği’nin meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle programa izin vermemesi üzerine alana polis bariyerleri kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı’nın girişleri kapatılırken, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Meydanda toplanan kalabalık ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

TOMA’YA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir vatandaşın TOMA’nın üzerine çıkarak tepki gösterdiği anlar dikkat çekti. Kalabalığın sloganlar attığı sırada yaşanan olay kısa sürede meydandaki tansiyonu yükseltti. Görüntülerde ayrıca TOMA’ların kalabalığa müdahalede bulunduğu ve meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “İZNE GEREK YOK” ÇIKIŞI

İzmir’e gelen Özgür Özel ise yaptığı açıklamada programın planlı bir miting olmadığını belirterek, “Partililerle bayramlaşacağız. O yüzden izin başvurusuna gerek yok” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki yoğun polis önlemlerine tepki göstererek, “Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz” dedi.

KALABALIK GÜNDOĞDU’YA YÜRÜDÜ

Valiliğin Cumhuriyet Meydanı’na izin vermemesi sonrası Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yürümeye başladı. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken yaşanan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Özgür Özel, Tansiyon, Siyaset, Güncel, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:39
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.