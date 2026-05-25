Sakarya'da Denizin Rengi Değişti

Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle denize dökülen Melen Çayı'nın debisi yükseldi.
Akarsularla taşınan çamurlu su, Karadeniz'in bir bölümünde renk değişimine neden oldu.
Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler dronla görüntülendi.
