Uğurcan Çakır\'dan Fenerbahçe itirafı

26.05.2026 15:56
Galatasaray formasıyla ilk sezonun şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçıyla ilgili itirafta bulunarak ''Kırılma maçı Gençlerbirliği ile başladı aslında. Gençlerbirliği. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yendik yanlış hatırlamıyorsam. O maç sonrası kesin şampiyon oluyoruz dedim. İçerideki Fenerbahçe maçı kırılma maçıydı'' dedi.

Galatasaray'ın elde ettiği 26. şampiyonlukta kalesinde devleşerek büyük pay sahibi olan milli eldiven Uğurcan Çakır, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği ilk sezona, transfer sürecine ve unutamadığı maçlara dair Milliyet'e konuştu. 

"BENİ BURADA GÖRMEK İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİ''

Galatasaray gibi köklü bir camiada oynamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten 30 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Beni kadrolarında görmek istemeleri gurur vericiydi. Transferim dönemin sonlarına doğru, ciddi bir bonservis bedeliyle gerçekleşti. Başkanımız Dursun Özbek ve yöneticilerimiz bu süreçte beni burada görmek için çok çaba sarf etti. Onlara teşekkür ediyorum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

''O MAÇLARI UNUTAMIYORUM''

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde iz bırakan karşılaşmalara değinen Çakır, "Avrupa'da deplasmandaki Juventus maçı ve son 16'ya kaldığımız anlar benim için unutulmazdı. İç sahada 1-0 kazandığımız ilk Liverpool mücadelesini de sayabilirim. Ligde ise deplasmandaki Beşiktaş galibiyeti ile 3-0'lık Fenerbahçe derbisi hafızamda çok güzel bir yer edindi. Bunları unutamıyorum. Güzel maçlardı.'' ifadelerini kullandı. 

''KESİN ŞAMPİYON OLUYORUZ DEDİM''

Şampiyonluk inancının tam olarak ne zaman pekiştiği sorusuna da içtenlikle yanıt veren başarılı kaleci, ''Kırılma maçı Gençlerbirliği ile başladı aslında. Gençlerbirliği. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yendik yanlış hatırlamıyorsam. O maç sonrası kesin şampiyon oluyoruz dedim. İçerideki Fenerbahçe maçı kırılma maçıydı.'' sözlerini sarf etti. 

