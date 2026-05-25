CHP İzmir'de Miting Düzenliyor

25.05.2026 19:11
CHP İzmir İl Başkanı Güç, genel merkeze yapılan tahliyeyi eleştirip mitinge davet etti.

(İZMİR) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesine tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaşananları "demokrasi tarihine kara bir leke" olarak nitelendirdi. Güç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın İzmir'e geleceğini belirterek vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge davet etti.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, parti genel merkezinin polis zoruyla tahliyesi ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyaretiyle ilgili il Binasında açıklamalarda bulundu.

Güç, "Dün, Ankara'da maalesef Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir gün oldu. İleride bu dönemi çok ağır bir tablonun ortaya çıktığına yönelik bir gün olarak hatırlanacaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak, biz bugünü bir milat olarak görüyoruz. Bu, bizim iktidara yürüyüşümüzde her bir aşamanın olduğunu ve bu aşamanın bize artık yapabileceklerinin en üst aşamayı da gerçekleştirdi. Biz bu aşamadan çok daha güçlü olduğumuzu düşünerek çıktığımızı biliyoruz. Halkımızın bize olan güveninden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizim mücadelemiz Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesi değildir bizim mücadelemiz, Türkiye'deki her bir vatandaşın geleceğine umutla bakmasına yönelik bir mücadeledir. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Özel'in yarın İzmir'e geleceğini ve bayramı Manisa'da geçireceğini de ifade eden Güç, "Biz kendisini Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayacağız. Genel merkezimize yapılan saldırı sonrası ilk miting olacak. Buradan da Genel Başkanımız Manisa'ya geçerek bir miting halinde konuşma yapacak. Bizler her zaman Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasında durmaya, onunla birlikte mücadele etmeye, onunla birlikte yol yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz. Yarın İzmir'deki tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Özgür Özel'i hep birlikte İzmirimizde ağırlayacağız" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Ama bu mücadeleyi biz kendimiz için vermediğimizi her defasında söylüyoruz. Şu anda gerçek sorunlar ekonomik sorunlardır. Gerçek sorunlar gençlerin gelecek kaygısıdır. Gerçek sorunlar emeklilerin yaşam mücadelesidir. Bunlar gerçek sorunlardır. Ama AKP hükümeti maalesef bu gerçek sorunlarla ilgilenmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu şekilde bölerek bir süreç yürütmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bunu asla kabul etmiyoruz ve mücadelemizi, partimizde sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz bu ülkeyi çok daha huzurlu, çok daha mutlu insanların yaşadığı, insanların geleceğe mutlulukla baktığı, umutla baktığı bir ülke haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA

