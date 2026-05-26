Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

26.05.2026 16:39
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında uzatma anlarında gol yiyerek 2-2 berabere kalıp puan kaybettiği maç sırasında futbolcularının verdiği reaksiyonu taraftarlarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı oyuncuların büyük bir sevinç yaşadığı görülürken, Uğurcan Çakır'ın mutluluktan eline aldığı sandalye ile bir süre koşması dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü, zorlu geçen maratondaki şampiyonluk öyküsünü taraftarlarına sundu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında uzatma anlarında gol yiyerek 2-2 berabere kalıp puan kaybettiği maç sırasında futbolcularının verdiği reaksiyonu taraftarlarıyla paylaştı.

FENERBAHÇE GOL YEDİ, FUTBOLCULAR ÇILGINA DÖNDÜ

Paylaşılan videoda, ezeli rakiplerinin uzatma dakikalarında gol yiyerek puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılı futbolcuların adeta çılgına döndüğü görüldü. Büyük bir sevinç fırtınasının koptuğu odada, oyuncular birbirlerine sarılarak şampiyonluk yolundaki bu kritik kırılma anını kutladı. Galatasaray bu motivasyonla çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek derbi öncesi puan farkını 4'e yükseltmeyi başarmıştı.

MUTLULUKTAN ELİNE ALDIĞI SANDALYEYLE KOŞTU

Sevinçte en dikkat çeken isimlerden biri ise Uğurcan Çakır oldu. Takımın başarılı ismi Uğurcan, yaşanan büyük sevinç esnasında adeta kendinden geçerek eline aldığı bir sandalyeyle salonun içinde bir süre koştu. Milli kalecinin bu reaksiyonu sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmazken, büyük beğeni aldı. 

O İSMİN SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede gündem olan o görüntülerde dikkat çeken bir başka detay ise odadaki herkesin havaya fırladığı anlarda köşede oldukça sakin bir şekilde oturan bir kişi oldu. Tüm takımın büyük bir coşkuyla birbirine sarıldığı dakikalarda, yerinden bile kalkmadan telefonla konuşmaya devam eden bu ismin Okan Buruk olduğu öne sürüldü. 

