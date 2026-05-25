Define Ararken Göçükte Hayatını Kaybetti

25.05.2026 19:50
Samsun'un Salıpazarı'nda define ararken meydana gelen göçükte 50 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kazıda meydana gelen göçükte toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi Hamzalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde define arayan şahıslar kazı yaptığı sırada göçük meydana geldi. Olayda A.T. (50) toprak altında kalırken, yanında bulunan Ş.Ç. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan A.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.T.'nin cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karadere Mahallesi Muhtarı Yaşar Güngör, "Yanındaki şahıs bize ulaşınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölü olarak çıkartıldı" dedi.

Salıpazarı Şoförler Odası Başkanı İsak Kök ise, olayı haber alır almaz bölgeye gittiklerini belirterek, "Ne yazık ki ekiplerin müdahalesi sonucu toprak altından ölü çıkartıldı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salıpazarı, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
