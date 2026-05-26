Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı

Tayland’da sivil narkotik polisleri, uyuşturucu kaçakçısını suçüstü yakalamak için dikkat çeken bir operasyona imza attı. Tayland Kraliyet Polisi bünyesinde görev yapan beş erkek ve bir kadın polisten oluşan ekip, Lopburi vilayetinin Tha Luang bölgesindeki sokak dansı festivaline sahte dans grubu kılığında katıldı.

İri yapılı polisler, pullu ve tüylü sahne kostümleri giyip makyaj yaparak festivale karıştı. Operasyon boyunca şüpheliyi izleyen ekip, dikkat çekmeden hedefe yaklaşmayı başardı.

FESTİVALİN ORTASINDA FİLM GİBİ BASKIN

Hedefteki isim olan 24 yaşındaki uyuşturucu kaçakçısı Mekha, etrafında dans eden “kadınların” aslında sivil polis olduğunu son ana kadar fark etmedi.

Adrenalin dolu anların ardından ekip bir anda harekete geçti ve festival kalabalığının ortasında şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 53 adet metamfetamin, 200 adet kilitli uyuşturucu poşeti ve yasa dışı kumar faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen bir akıllı telefon ele geçirildi.

OPERASYON SONRASI POZ VERDİLER

The Sun'ın haberine göre; başarılı operasyonun ardından polis ekibi, pullu sahne kıyafetleriyle şüphelinin etrafında poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda polislerin kostümleriyle tebessüm ettiği anlar dikkat çekti.

Viral olan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

TAYLAND POLİSİNİN “GİZLİ KAMUFLAJ” TAKTİĞİ

Tayland polisi, suçluları yakalamak için daha önce de benzer yaratıcı yöntemlere başvurmuştu. Geçtiğimiz şubat ayında Bangkok’ta düzenlenen başka bir operasyonda polisler, Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha kostümünün içine girerek tarihi eser hırsızını yakalamıştı.

Festival kalabalığının arasına karışan ekipler, şüpheliyi gördükleri anda ejderha kostümünden çıkarak zanlıyı etkisiz hale getirmişti.

TURİZM BÖLGELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tayland hükümeti özellikle Bangkok ve Pattaya gibi turistik bölgelerde güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Sivil polis ekipleri, gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde farklı kılıklarda devriye gezerek suç oranlarını düşürmeye çalışıyor.

Son operasyon ise yaratıcı yöntemi nedeniyle uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.