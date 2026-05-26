İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

26.05.2026 16:43
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İbrahim Tatlıses, fizik tedavi sürecinin ardından son haliyle yeniden gündeme geldi. Hastane sürecinde beyazlayan saç ve sakalıyla dikkat çeken Tatlıses, balkonundan yaptığı paylaşımla eski görünümüne döndüğünü gösterdi. “Herkes merak ediyormuş, işte buradayım” sözleriyle paylaşım yapan ünlü türkücü sevenlerine moral verdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir fizik tedavi gören Tatlıses, son görüntüsüyle eski görünümüne döndüğünü gösterdi.

HASTANE SÜRECİ SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

74 yaşındaki ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır enfeksiyon geçiren Tatlıses’in safra kesesinden de operasyon geçirdiği açıklanmıştı. Başarılı geçen ameliyat sonrası 22 Nisan’da doktorlarının kontrolünde taburcu edilen sanatçı, bir süre fizik tedavi görmüştü.

SON GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarda kilo verdiği görülen Tatlıses’in beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekmişti. Ünlü sanatçının son hali hayranlarını üzerken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı. Yakın dostu Mahmut Tuncer de Tatlıses’in taburcu olduğunu duyurarak, “28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi” sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

VASİYET SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Tatlıses, hastane çıkışında yaptığı miras ve vasiyet açıklamalarıyla da uzun süre konuşulmuştu. Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses’le yaşadığı sorunlarla gündeme gelen sanatçı, “Parayı ben kazandım, saçarım dağıtırım kime ne?” sözleriyle dikkat çekmişti.

"İŞTE BURADAYIM, EVİMİN BALKONUNDA"

İbrahim Tatlıses, saçını, sakalını ve kaşlarını bile boyatarak imaj tazeledi. Ünlü türkücü son paylaşımında ise balkonundan çekilen görüntüsünü paylaşarak, “Herkes merak ediyormuş, işte buradayım evimizin balkonundayım” ifadelerini kullandı. Tatlıses’in yeni görüntüsü, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aykut koçak aykut koçak:
    helvanı yiyemedik gitti bir türlü 0 0 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    hiç kimse merak etmiyor seni. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
