Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Hull City’nin uzun bir mücadelenin ardından yeniden Premier Lig’e yükselmesi, İngiltere’de kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynattı. Tarihi başarının kesinleşmesiyle birlikte Hull kenti, adeta karnaval alanına döndü.
Kutlamaların merkezi olan Hull şehir meydanında bir araya gelen binlerce futbolsever, Premier Lig gururunu büyük bir coşkuyla kutladı.
Kutlamalarda en çok dikkat çeken ve geceye damgasını vuran detay ise İngiliz taraftarların ellerinden düşürmediği Türk bayrakları oldu. Kulübün bu tarihi başarısında büyük pay sahibi olan Türk iş insanı ve kulüp başkanı Acun Ilıcalı’ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meydanı adeta kırmızı-beyaza boyadı.
