Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

25.05.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından İngiltere'de büyük coşku yaşanırken, şehir merkezindeki kutlamalarda İngiliz taraftarların ellerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

Hull City’nin uzun bir mücadelenin ardından yeniden Premier Lig’e yükselmesi, İngiltere’de kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynattı. Tarihi başarının kesinleşmesiyle birlikte Hull kenti, adeta karnaval alanına döndü.

HULL KENT MEYDANINDA BÜYÜK COŞKU

Kutlamaların merkezi olan Hull şehir meydanında bir araya gelen binlerce futbolsever, Premier Lig gururunu büyük bir coşkuyla kutladı. 

Bu görüntü <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kutlamalarda en çok dikkat çeken ve geceye damgasını vuran detay ise İngiliz taraftarların ellerinden düşürmediği Türk bayrakları oldu. Kulübün bu tarihi başarısında büyük pay sahibi olan Türk iş insanı ve kulüp başkanı Acun Ilıcalı’ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meydanı adeta kırmızı-beyaza boyadı.

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Acun Ilıcalı, Hull City, İngiltere, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Yani polis müdahale etmemiş sonuçta :) 1 0 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Güzel görüntüler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Sakarya’da gölette kadın cesedi bulundu Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti

21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:52
’’Görüşmedim’’ diyerek açıkladı Aziz Yıldırım’dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 21:35:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.