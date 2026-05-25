Başakşehir'de ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga
Başakşehir'de ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga

25.05.2026 20:34
İstanbul Başakşehir'de bir marketin çalışanı, aldığı ürünü değiştirmek isteyen kadının isteğini kabul etmedi. Market çalışanı kadının çağırması üzerine markete gelen eşine bıçak çekerken, adam ise market çalışanına silah çekti. Yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de bir markette ürün değişimi nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Market çalışanı bıçak, müşteri ise silah çekti. Arbede anları kameraya yansıdı.

MARKETTE BIÇAKLI SİLAHLI KAVGA

Olay, bugün Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kadın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları bunu kabul etmedi. Yaşanan tartışmanın ardından kadın, olay yerine eşini çağırdı. Markete gelen kadının eşi ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olayda market çalışanı şahsa bıçak çekerken, şahıs da çalışana silah çekti. Olayda bir çalışan da darbedildi. İkili arasında yaşanan arbede anları hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Aslinda bıçak çektiğinde vursa ki salliyor bıçağı nefsi müdafaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
