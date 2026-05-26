Fransa\'da Aşırı Sıcaklar 7 Can Aldı

FRANSA'da boğulma vakaları ve sağlık sorunları nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu yaşandığı kaydedildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havada yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de serinlemek için girdiği suda boğulduğunu açıkladı.
Hükümet yetkilileri, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verildiğini duyurdu. Hava durumu kurumu Meteo France ise aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin 'turuncuya' yükseltildiğini belirtti.
