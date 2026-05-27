Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt

27.05.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını Manisa’da kıldıktan sonra gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok. İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, “2 milyon üyemiz karar versin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’daki Hatuniye Camisi’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manisa’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, CHP’de yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna da yanıt verdi.

“81 İL BAŞKANIMIZ SEÇİM DİYOR”

Parti içinde bir an önce seçim yapılmasını istediklerini belirten Özel, “Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız, bütün üyelerimiz herkes seçim diyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi örnek olmuş olur hem bütün tartışmalar da biter.”

“KİMSE PARTİSİNDEN AYRILMASIN”

Parti içinde istifa çağrıları yapıldığını da belirten Özel, CHP’lilere birlik mesajı verdi. Özel, “İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz” dedi.

Geçmişte kendilerini desteklemeyen isimlere yönelik tepkiler konusunda da konuşan Özel, “Arkadaşlar mutlak karar bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır, onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ”

Yeni parti iddialarına da net yanıt veren Özel, “Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Samimiyet kardesim samimiyet millet yemiyor bunlari 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 07:56:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.