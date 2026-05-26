Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

26.05.2026 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. "Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye; ekonomisiyle, altyapısıyla istikrar adası olarak göz dolduruyor" diyen Erdoğan, "Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca vatandaşlara hız limitlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bölgedeki gerilimlere rağmen Türkiye’nin huzur ve istikrarını koruduğunu belirten Erdoğan, vatandaşların bayram yolculuklarında trafik kurallarına ve hız limitlerine mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

Erdoğan mesajında, "Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye; ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla en önemlisi tahkim ettiği iç tepesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerek gerekiyorsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren cenabı Allah'a hamdolsun diyorum.

Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum.

"GAZZE'DE BAYRAM HÜZÜNLE GEÇİYOR"

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"MERKEZİNDE BARIŞ OLAN NİCE BAYRAMLARA"

Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara Kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibarıyla aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir.

İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır.

"BU GÜNLERİ HAKKIYLA İDRAK EDERSEK KARDEŞLİK GÜÇLENİR"

Şayet muhabbet ve diğerkâmlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek. Darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini Kucaklaşma alacaktır.

Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.

"İSRAİL COĞRAFYAMIZI İŞGAL EDİYOR"

Aziz milletim İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yaşa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.

"SAVAŞIN ETKİLERİ ENERJİDEN EKONOMİYE HİSSEDİLİYOR"

Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.

"BÖLGEDE SAVAŞ, TÜRKİYE'DE İSTİKRAR VAR"

Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye; ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla en önemlisi tahkim ettiği iç tepesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.

"SAVUNMA SANAYİİ ADIMLARIMIZIN MEYVESİNİ ALIYORUZ"

Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her anlamda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan, ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan, yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi yazmaktadır.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI"

Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerek gerekiyorsa yapıyoruz.

"SINIRLARIMIZ DIŞINDA OYUN BOZULUYOR"

Ülkemizin istikbali ile bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.

Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız Mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • aykut koçak aykut koçak:
    hiç belli olmuyo prompter den okuduğu :) 0 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Uzun turpda fırıldak bitmez 0 1 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    yaağğ banada geçen gün cebrail geldi mübareğe destek olun dedi falan :) 0 1 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    millet sizi göndermek için ilk seçimi bekliyor. özellikle emekliler. 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    her seçim aynı sahne sağmayacağız kimse yutmaz bunlari 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
