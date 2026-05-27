Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Bayram namazının ardından gerçekleşen ziyarette Bahçeli’ye partililer de eşlik etti.

KABRİNE KARANFİL BIRAKTI

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bahçeli ayrıca bakır ibrikle mezara su döktü.

Anıt mezardaki ziyaret sırasında kısa süre dua eden Bahçeli’nin sakin ve duygusal tavırları dikkat çekti.

“3 TANE BAYRAM MESAJIMIZ VAR”

Ziyaretin ardından gazetecilerin “Bayram mesajı vermek ister misiniz?” sorusunu yanıtlayan Bahçeli, “Çok verdik. 3 tane bayram mesajımız var, onlar yeter zannediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.