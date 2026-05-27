Gazze'de Bayram Namazı Enkazda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

27.05.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de Filistinliler, yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı, saldırılar devam ediyor.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, Kurban Bayramı namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında kıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yıkılan Huda Camisi’nin enkazı üzerinde saf tuttu. Enkaz yığınları arasında bir araya gelen Filistinliler, saldırılarda yaşamını yitiren yakınları için dua etti. Çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında bayram namazına katıldı.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

ÇADIR KAMPLARINDA BAYRAM SABAHI

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda da camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle binlerce kişi sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için toplandı.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

İsrail saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplarına sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirlerle uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaş ve abluka altında bayram namazını eda etti.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

SARAYA MEYDANI’NDA BAYRAM NAMAZI

Gazze kentinde de binlerce Filistinli, kent merkezindeki Saraya Meydanı’nda toplandı. Yıkılan binalar ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de camiler, okullar, hastaneler ve sivil altyapı büyük zarar gördü. Camilerin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Filistinliler, cuma ve vakit namazlarının yanı sıra bayram namazlarını da sokaklarda, enkaz alanlarında ve çadır kamplarında kılmak zorunda kalıyor.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'de Bayram Namazı Enkazda
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Bayram Namazı Enkazda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:09:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Bayram Namazı Enkazda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.