Gazze'de Bayram Namazı Enkazda

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, Kurban Bayramı namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında kıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yıkılan Huda Camisi’nin enkazı üzerinde saf tuttu. Enkaz yığınları arasında bir araya gelen Filistinliler, saldırılarda yaşamını yitiren yakınları için dua etti. Çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında bayram namazına katıldı.

ÇADIR KAMPLARINDA BAYRAM SABAHI

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda da camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle binlerce kişi sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için toplandı.

İsrail saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplarına sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirlerle uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaş ve abluka altında bayram namazını eda etti.

SARAYA MEYDANI’NDA BAYRAM NAMAZI

Gazze kentinde de binlerce Filistinli, kent merkezindeki Saraya Meydanı’nda toplandı. Yıkılan binalar ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı.

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de camiler, okullar, hastaneler ve sivil altyapı büyük zarar gördü. Camilerin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Filistinliler, cuma ve vakit namazlarının yanı sıra bayram namazlarını da sokaklarda, enkaz alanlarında ve çadır kamplarında kılmak zorunda kalıyor.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.