İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen festival; çevre bilinci, enerji verimliliği, kültür, sanat ve teknolojiyi aynı çatı altında bir araya getirecek. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin yeni aşaması olarak değerlendirilen festivalin, çevre dostu yaşam kültürünü günlük hayatın merkezine taşımayı amaçladığı belirtildi.

“İSTANBUL’DA YİNE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, organizasyonun Türkiye’de çevre farkındalığı açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Ağırbaş, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda İstanbul’da yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi. Festivalin “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla düzenleneceğini belirten Ağırbaş, gençlere enerji verimliliğinin ve sürdürülebilir yaşamın önemini anlatmayı hedeflediklerini ifade etti. Organizasyonun her yıl farklı bir temayla düzenlenmesinin planlandığı da açıklandı.

ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDEN SIFIR ATIK MUTFAĞINA KADAR GENİŞ İÇERİK

Festival kapsamında oluşturulacak tematik alanlarda ziyaretçiler; ileri dönüşüm atölyeleri, enerji teknolojileri, çevre dostu uygulamalar, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri ve sürdürülebilir mutfak deneyimleriyle buluşacak. Özellikle karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile sanal gerçeklik destekli deneyim merkezleri dikkat çekecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan teknoloji bölümünde güneş enerjisi sistemlerinden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çözüm tanıtılacak. Festivalin kültür ve sanat bölümünde ise ileri dönüşüm defileleri, dijital deneyim alanları ve dönüşüm temalı enstalasyonlar yer alacak. Festivalin “Sıfır Atık Mutfak” alanında ünlü şefler israfsız yemek tarifleri hazırlayacak. Kompost uygulamaları ve atıksız üretim tekniklerinin de ziyaretçilere aktarılacağı organizasyonda tüm ikram alanlarında geri dönüştürülebilir materyaller kullanılacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festivalin sosyal yaşam bölümünde konserler ve sahne etkinlikleri de yer alacak. Program kapsamında 5 Haziran’da Sinan Akçıl, 6 Haziran’da Sefo, 7 Haziran’da ise Buray ve Ceza sahneye çıkacak. Böylece festival yalnızca çevre odaklı bir organizasyon değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da buluşma noktası olacak. Festival boyunca kamu kurumları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlar sürdürülebilirlik politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunacak. Organizasyonun, Türkiye’nin çevre diplomasisi ve sürdürülebilirlik vizyonuna önemli katkı sunması hedefleniyor.