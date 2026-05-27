Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

27.05.2026 07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra namaz çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

"KURBAN BAYRAMI BİR TESLİMİYET BAYRAMIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde; "Bayramlar sevgi, saygı, birlik beraberlik dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesidir. Kurban Bayramı bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. 

"ARAFAT'TA TESLİMİYETİ BİRLİK BERABERLİĞİ GÖRDÜK"

Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Arafat'ta tüm Müslümanlar bir araya geldi. Orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti birlik beraberliği gördük. Şimdi haclar dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birliği tüm Müslümanlara nasip etsin.

"NETANYAHU DENİLEN ZALİM İNŞALLAH GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

Gazze'de yaşananlar ayrı bir duruş, rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki gereken dersi alacaktır. İnanıyorum ki bizlerde bu duruşu görelim beraber yaşayalım, milyonlarca Müslüman bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Sizleri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

ERDOĞAN: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi X hesabından da Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Numin null Numin null:
    tamamda oturmakla olmayacak bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız" sorusuna net yanıt
