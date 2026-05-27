Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Türkiye genelindeki camilere taşındı. Bayram namazı, Türkiye’nin en doğusunda bulunan Iğdır’da saat 05.14’te kılındı.

Sabah erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, saf tutarak Kurban Bayramı namazını eda etti. Namaz öncesinde camiler dolarken, vatandaşlar dualar ederek bayramın manevi coşkusunu yaşadı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİLDİ

Bayram namazının ardından okunan hutbede birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın önemine vurgu yapıldı. Hutbenin ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken, cami çıkışlarında yoğunluk oluştu.

SON BAYRAM NAMAZI İZMİR'DE EDA EDİLECEK

Türkiye’de Kurban Bayramı namazı ilk olarak Iğdır’da kılınırken, son bayram namazı ise saat 06.25’te İzmir’de eda edilecek. Böylece Türkiye genelinde bayram namazı vakitleri arasında 1 saat 11 dakikalık zaman farkı oluştu.