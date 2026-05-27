Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

Bahçeli\'den sağduyu çağrısı: CHP\'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
27.05.2026 06:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizi sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. CHP'ye sağduyu çağrısı yapan Bahçeli "Partide arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen nefret dili terk edilmeli. Yolsuzluk ve ahlaksızlığa bulaşmış kişiler temizlenmeli. Sokak eylemleri olmamalı ve parti birleşip kenetlenmeli. Bize göre kurultay tarihi partinin kuruluşu olan 9 Eylül olabilir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı ve Genel Merkez'in tahliyesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli hem Özgür Özel’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı. Görüşmelerin ardından Bahçeli’nin kapsamlı değerlendirmeleri MHP’nin yayın organı Türkgün’de yayımlandı.

Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak, “Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni açıklamalarında ise Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı olarak tanıdığını açık şekilde dile getiren Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir” dedi.

“GENEL MERKEZ’E YERLEŞİP DAĞINIKLIĞI GİDERECEKTİR”

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimini yeniden toparlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda ilk olarak Genel Merkez’e yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir.”

CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır” sözlerini hatırlattı. Bahçeli, “Bu tespit aynı zamanda CHP’nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“PARTİNİN MALİ VE HUKUKİ YAPISI KONTROL EDİLMELİ”

Bahçeli, CHP’nin mali, hukuki ve idari açıdan denetlenmesi gerektiğini belirterek, partiyi kuruluş kodlarından uzaklaştıran nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri ayrıca mevcut üyelerin yenilenmesini ve yenilenen üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Kurultay tarihi için de CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’ü işaret etti.

Bahçeli, “Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır” dedi.

Kongrede kimin kazanırsa kazansın sonuca saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun aynı zamanda siyasi fedakârlık göstergesi olacağını ifade etti.

“SOKAK EYLEMLERİ TÜRK DEMOKRASİSİNDE YARALI HAFIZA OLUŞTURUR”

Özgür Özel yönetimine de mesaj veren Bahçeli, CHP’deki sürecin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP’de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.”

CHP içinde yeni parti ihtimalinin tartışıldığı süreçte bölünme istemediklerini belirten Bahçeli, “Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP’dir” dedi. Bahçeli ayrıca, geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılmasının, tabanın kutuplaştırılmasının ve teşkilat yapısının zarar görmesinin tarih önünde ağır sorumluluk doğuracağını söyledi.

“BU TÜR AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ”

“Bir muhalefet partisi olan CHP’nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için neden çaba gösteriyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, MHP’nin geçmişte benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, “MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz” diye konuştu.

CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca partinin iç meselesi olmadığını savunan Bahçeli, sürecin Türkiye’deki siyasal istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:46
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 06:30:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.