Bahçeli\'den sağduyu çağrısı: CHP\'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı ve Genel Merkez'in tahliyesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli hem Özgür Özel’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı. Görüşmelerin ardından Bahçeli’nin kapsamlı değerlendirmeleri MHP’nin yayın organı Türkgün’de yayımlandı.

Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak, “Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni açıklamalarında ise Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı olarak tanıdığını açık şekilde dile getiren Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir” dedi.

“GENEL MERKEZ’E YERLEŞİP DAĞINIKLIĞI GİDERECEKTİR”

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimini yeniden toparlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu kapsamda ilk olarak Genel Merkez’e yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir.”

CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır” sözlerini hatırlattı. Bahçeli, “Bu tespit aynı zamanda CHP’nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“PARTİNİN MALİ VE HUKUKİ YAPISI KONTROL EDİLMELİ”

Bahçeli, CHP’nin mali, hukuki ve idari açıdan denetlenmesi gerektiğini belirterek, partiyi kuruluş kodlarından uzaklaştıran nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri ayrıca mevcut üyelerin yenilenmesini ve yenilenen üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Kurultay tarihi için de CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’ü işaret etti.

Bahçeli, “Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır” dedi.

Kongrede kimin kazanırsa kazansın sonuca saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun aynı zamanda siyasi fedakârlık göstergesi olacağını ifade etti.

“SOKAK EYLEMLERİ TÜRK DEMOKRASİSİNDE YARALI HAFIZA OLUŞTURUR”

Özgür Özel yönetimine de mesaj veren Bahçeli, CHP’deki sürecin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP’de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.”

CHP içinde yeni parti ihtimalinin tartışıldığı süreçte bölünme istemediklerini belirten Bahçeli, “Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP’dir” dedi. Bahçeli ayrıca, geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılmasının, tabanın kutuplaştırılmasının ve teşkilat yapısının zarar görmesinin tarih önünde ağır sorumluluk doğuracağını söyledi.

“BU TÜR AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ”

“Bir muhalefet partisi olan CHP’nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için neden çaba gösteriyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, MHP’nin geçmişte benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti.

Bahçeli, “MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz” diye konuştu.

CHP’de yaşanan gelişmelerin yalnızca partinin iç meselesi olmadığını savunan Bahçeli, sürecin Türkiye’deki siyasal istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.