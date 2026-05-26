Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı

İngiltere Championship’te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselme mücadelesinde Oli McBurnie'nin 90+5'te attığı golle rakibini 1-0 yenmiş ve Premier Lig'e çıkmıştı.

ACUN ILICALI HAKLI ÇIKTI

İskoç oyuncunun bu tarihi golü, akıllara Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı’nın ağustos ayında iddialı bir dille yaptığı o açıklamaları getirdi.

''BU İSMİ UNUTMA''

Acun Ilıcalı, McBurnie transfer edildiğinde çok önemli bir golcüyü transfer ettiklerini belirterek, "Bir forvet aldım yeni. Seyretmen lazım. İnanılmaz bir şey. ‘McBurnie’ bak bu ismi unutma. Bak söylüyorum 15 üzeri gol atacak." demişti.

SEZONU 18 GOLLE TAMAMLADI

Ilıcalı’nın bu sözleri, İskoç golcünün sergilediği performansla adeta bir kehanete dönüştü. Sezon boyunca rakip fileleri tam 18 kez havalandıran yıldız oyuncu, hem başkanının güvenini boşa çıkarmadı hem de Hull City’yi Premier Lig hayaline ulaştıran başrol oyuncusu oldu.

3 FARKLI KÜLÜPTEN TEKLİF

Premier Lig biletiyle birlikte piyasa değerini katlayan Oli McBurnie, şimdiden transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Gösterdiği performansla dikkat çeken 29 yaşındaki golcü için şimdiden 3 farklı kulübün resmi teklifte bulunduğu dile getirildi.