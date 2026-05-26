Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu\'nu telefonla aradı

26.05.2026 20:31
Kılıçdaroğlu'na yaptığı, "genel başkanlık görevinden feragat etme" çağrısıyla dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı. Özel'i arayan ilk siyasi parti lideri olan Bahçeli, ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile de telefonda görüştü. Bahçeli, her iki ismin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Özgür Özel'e ilk "Kurban Bayramı" telefonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Özgür Özel'le görüşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E TELEFON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Özel'i bayram vesilesiyle arayan ilk siyasi parti lideri Devlet Bahçeli oldu. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede liderler, karşılıklı iyi dileklerde bulundu.

Bu telefon görüşmesi, Bahçeli’nin CHP Genel Başkanlığı görevine mahkemenin mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı "genel başkanlıktan feragat etme" çağrısının ardından gelmesiyle dikkat çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DA ARADI

Bahçeli, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla aradı. İki lider görüşmede birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

BAHÇELİ, YARIN ÇAĞRIDA BULUNACAK

Öte yandan Devlet Bahçeli'den dikkat çeken hamle geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yaşanan krizin ardından yarın hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e yönelik önemli bir çağrıda bulunacağı açıklandı.

"KILIÇDAROĞLU, ÖZEL İLE GÖRÜŞEREK FERAGAT ETTİĞİNİ BELİRTMELİDİR"

Ayrıca Bahçeli, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP’de ortak akıl egemen hâle gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihî bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihî sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP’nin kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir."

"BU AŞAMADA TEK YOL UZLAŞMAKTIR"

Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz, kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkân çerçevesinde gerekli fedakârlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalıdır ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir.

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla; kurallar ve kurumlar çerçevesinde, sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP’nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır.”

