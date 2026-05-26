Yıllarca Fenerbahçe\'de oynamıştı: Galatasaray\'la anlaşmaya vardı

Basketbol Süper Ligi ve Avrupa arenasındaki iddiasını artırmak isteyen Galatasaray MCT Technic, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’da tam 5 sezon boyunca başarıyla ter döken deneyimli forvet Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattı.
Eurohoops'un haberine göre; Yeni sezonda çok daha güçlü ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Kanadalı basketbolcu ile yürüttüğü görüşmelerde her konuda tam anlaşma sağladı. Taraflar arasında imzaların atıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın geleceği belirtildi.
2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe Beko’ya transfer olan ve sarı-lacivertli formayla 5 yıl boyunca parkede savaşçı kimliği, savunma gücü ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Dyshawn Pierre, geçtiğimiz sezonun ardından kulübüyle yollarını ayırmıştı. Türkiye kariyerine çok iyi hakim olan ve ligi yakından tanıyan tecrübeli forvet, sarı-lacivertlilerin kazandığı birçok kupada ön plana çıkan isimlerden biriydi.
