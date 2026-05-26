Portekiz\'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarına büyük bir gizlilik ve hızla devam eden Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına getirmek istediği yeni hoca için resmen düğmeye bastı ve rotayı Avrupa'ya çevirdi.

FILIPE LUIS İLE PORTEKİZ'DE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve yakın zamanda futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, teknik direktör için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere "acil kodla" Portekiz’e uçtu. Siyah-beyazlı kurmayların listesinin ilk sıralarında yer alan ve son dönemde Güney Amerika'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile masaya oturacağı öğrenildi.

GENÇ HOCAYA YOĞUN MARKAJ

Beşiktaş yönetiminin Avrupa devlerinin ve Premier Lig ekiplerinin de radarında olan genç teknik adamı, kulübün yeni yapılanma projesi ve gelecek vizyonuyla ikna etmeyi planladığı aktarıldı. Portekiz'de yapılacak bu kritik görüşmeden çıkacak sonuç, siyah-beyazlı camiada merakla bekleniyor.