26.05.2026 17:57
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in görevden alınıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönmesi, Ankara kulislerini de hareketlenirdi. Yaşananlara ilişkin tutumu merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise, Kılıçdaroğlu ve Özel'e yarın bir çağrıda bulunacağı açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için geçtiğimiz günlerde"mutlak butlan" kararı vererek kurultayı iptal etti. Bu tarihi kararın ardından Özgür Özel görevden alınırken, partinin genel başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu döndü. Mahkemenin ana muhalefet partisinde Kasım 2023 öncesindeki yönetimi geçerli sayması, Ankara kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı.

BAHÇELİ, YARIN ÇAĞRIDA BULUNACAK

Siyasi liderlerin yaşanan bu gelişmeye karşı takınacağı tavır merakla beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken hamle geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yaşanan krizin ardından yarın hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e yönelik önemli bir çağrıda bulunacağı açıklandı. 

"KILIÇDAROĞLU, ÖZEL İLE GÖRÜŞEREK FERAGAT ETTİĞİNİ BELİRTMELİDİR"

Öte yandan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP’de ortak akıl egemen hâle gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihî bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihî sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP’nin kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir."

"BU AŞAMADA TEK YOL UZLAŞMAKTIR"

Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz, kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkân çerçevesinde gerekli fedakârlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalıdır ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir.

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla; kurallar ve kurumlar çerçevesinde, sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP’nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır.”

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Siyasette en üst yaş 70 olmalı. hatta 65. yaş fazla ilerleyince sıkıntılar çıkıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
