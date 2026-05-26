İnegöl'de unutulan 3,5 milyon liralık altın çantası sahibine teslim edildi

26.05.2026 15:45  Güncelleme: 15:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan, içinde yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, güvenlik kameraları sayesinde sahiplerine ulaştırıldı. Çantayı alan karı-koca, Erzurum'a gitmek üzere terminalden ayrıldı.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren araştırma sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahiplerine teslim edildi.

Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

