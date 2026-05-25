24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar

24Erzincanspor\'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar
25.05.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24Erzincanspor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında jüri, kulübün kurumsal kimliğini yeterince yansıtan bir tasarım bulunamadığını açıkladı. Karar sonrası bazı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Erzincanspor yönetimi, yarışmaya yapılan başvuruların büyük bölümünün yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğunu belirterek kazanan açıklanmadığını duyurdu.

24 Erzincan spor tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında, jüri değerlendirmesi sonucunda kulübe uygun bir tasarım belirlenemedi.

24ERZİNCANSPOR ARADIĞI LOGOYU BULAMADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın 24Erzincanspor’un kurumsal kimliğini çağdaş tasarım ölçütleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek ve farklı mecralarda kullanılabilecek özgün, sürdürülebilir bir logo/amblem tasarımına ulaşmak amacıyla düzenlendiği belirtilirken, kulübün kurumsal kimliğini yeterince yansıtan bir tasarım bulunamadığını ifade edildi. 

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

24Erzincanspor yönetimin yaptığı bu açıklama sonrası yarışmaya katılan bazı taraftarlar sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar

''1860 BAŞVURUNUN YÜZDE 80'İ YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRETİM''

24 Erzincanspor’un düzenlediği logo yarışmasına 1680 başvuru yapılırken, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık tasarım bulunamadı. Erzincanspor yönetimi, yarışmaya yapılan başvuruların büyük bölümünün yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğunu belirterek kazanan açıklanmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan 24 Erzincanspor Genel Sekreteri Rıfkı Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere Erzincanspor Kulübü tarafından, kulübümüzün kurumsal kimliğini çağdaş tasarım anlayışı doğrultusunda yeniden değerlendirmek; tarihsel birikimimizi, şehir hafızamızı, taraftar kültürümüzü ve sportif vizyonumuzu güçlü bir görsel dille geleceğe taşımak amacıyla bir logo/amblem tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma süreci boyunca tasarım alanına ilgi duyan çok sayıda katılımcı, Erzincanspor’a duydukları aidiyet ve heyecanla yaratıcı çalışmalarını kulübümüze sunmuştur. Bu kapsamda toplam 1680 başvuru gerçekleştirilmiş; yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, sunulan emek ve kulübümüze duyulan bağlılık bizler için son derece kıymetli olmuştur. Ancak yapılan teknik ve sanatsal incelemelerde, başvuruların yaklaşık %98’inin yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğu değerlendirme jürisi tarafından tespit edilmiştir.

Logo değerlendirme jürisi; ülkemizin saygın üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerinde akademik faaliyetlerini sürdüren öğretim üyelerinden oluşmuştur. Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde; özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri esas alınmıştır.

Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda; yarışmaya katılan çalışmalar arasında Erzincanspor Kulübü’nün gelecek vizyonunu, kurumsal kimliğini ve uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayan; kulübümüzün ilerleyen dönemlerde üst liglerde temsil edilmesi hâlinde de güçlü bir kurumsal yapı oluşturabilecek nitelikte bir tasarımın birincilik ödülüne layık olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle yarışmada kazanan bir logo belirlenmemiştir.

Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki; Kulüp Başkanımız Alaattin Yavuz Güneş başkanlığındaki yönetim kurulumuz açısından, yarışma kapsamında vaat edilen sembolik 100.000 TL ödül kulübümüzün karşılayamayacağı bir rakam değildir. Alınan bu kararın temelinde maddi gerekçeler değil; Erzincanspor’un köklü kimliğine, temsil sorumluluğuna, taraftar bağlılığına ve gelecekte taşıyacağı kurumsal değere duyulan hassasiyet bulunmaktadır.

Bu karar, yarışmaya katılan tasarımcıların emeklerini değersizleştirmek amacı taşımamaktadır. Aksine; Erzincanspor’un ruhunu, Erzincan’ın karakterini ve taraftarlarımızın aidiyet duygusunu en doğru biçimde yansıtacak görsel kimliğe ulaşma iradesinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Kulübümüz yönetim kurulu, kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecini daha kapsamlı bir değerlendirme anlayışıyla sürdürmeyi; tasarım, iletişim ve spor kültürü bağlamında Erzincanspor’u en doğru şekilde temsil edecek güçlü, özgün ve sürdürülebilir bir görsel kimlik oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yönetim kurulumuz tarafından yürütülecek yeni logo çalışması, önümüzdeki günlerde kamuoyunun takdirine sunulacaktır.

Bu vesileyle yarışma sürecine katılım sağlayan tüm tasarımcılara, sürece katkı sunan değerli jüri üyelerine, Erzincanspor’umuzun vefakâr taraftarlarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erzincan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
Niğde’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:07:59. #.0.4#
SON DAKİKA: 24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.