Ferdi Kadıoğlu\'na Premier Lig\'den dev talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Brighton’da sergilediği göz dolduran performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve takımda "Sezonun Futbolcusu" seçilen başarılı oyuncu, dünya devinin radarına girdi.

MANCHESTER UNITED FERDİ'Yİ İSTİYOR

TalkSport’un paylaştığı habere göre; Premier Lig’in köklü kulüplerinden Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Sportif Direktörü Dan Ashworth'un, milli yıldızı transfer listesinin en başına yazdığı ve transferi bitirmek için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILAN DEV BONSERVİS

Manchester United yönetiminin, Brighton'ı ikna etmek adına Ferdi Kadıoğlu için oldukça yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığı vurgulandı.

TAKIMIN İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Brighton formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Ferdi Kadıoğlu, toplamda 41 resmi karşılaşmada görev aldı ve takımına 1 gollük katkı sağladı. Gösterdiği bu istikrarlı performans, Ferdi'yi Premier Lig'in en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.