Niğde\'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE