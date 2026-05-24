Giresun\'da Balık Avında Trajik Olay

- Giresun'un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ile yeğeni, aniden yükselen suya kapıldı. Olayda yeğene ulaşılırken, amca için arama çalışmalarına sabah devam edileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi'nde saçma atan amca Sedat Çelik (54) ile yeğeni Sedat Çelik (24), aniden yükselen suya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik, iş makinelerinin de yardımıyla sudan çıkarılarak Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hava şartları ve su debisinin yüksekliği nedeniyle amca Sedat Çelik'in arama çalışmalarına ise gün ışıyınca devam edileceği belirtildi. - GİRESUN