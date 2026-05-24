Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Gizli Servis 21 yaşındaki saldırganı öldürdü

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınında yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Cumartesi akşamı gerçekleşen olayda, güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtilen saldırgan Gizli Servis ekipleri tarafından vurularak öldürüldü. Çatışma sırasında bir sivilin de yaralandığı açıklandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

ABD basınında yer alan haberlere göre saldırganın 21 yaşındaki Nasire Best olduğu tespit edildi. CNN’in aktardığına göre Best’in daha önce de Beyaz Saray çevresinde birçok kez güvenlik güçleriyle sorun yaşadığı öğrenildi.

Haziran 2025’te Beyaz Saray yakınındaki giriş yollarından birini kapatan Best’in kendisini “Tanrı” ilan ettiği ve ardından psikiyatrik değerlendirme için gözaltına alındığı belirtildi. Bir ay sonra ise Beyaz Saray’a ait araç girişine yaklaşmaya çalıştığı gerekçesiyle yeniden tutuklandığı kaydedildi. Mahkemenin daha sonra Best hakkında Beyaz Saray çevresine yaklaşmama kararı verdiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca Best’in sosyal medya hesaplarında kendisini “gerçek Usame Bin Ladin” olarak tanımladığı ve Donald Trump’a zarar verme isteğini dile getirdiği paylaşımlar bulunduğunu açıkladı. Ancak saldırganın daha önce silahlı şiddet geçmişi olmadığı belirtildi.

SİLAH SESLERİ SONRASI BEYAZ SARAY KİLİTLENDİ

Olayın yerel saatle 18.00 sıralarında 17th Street ile Pennsylvania Avenue NW yakınlarında meydana geldiği açıklandı. Bölgenin Beyaz Saray’a yaklaşık bir blok mesafede olduğu belirtildi.

Beyaz Saray yerleşkesinde görev yapan gazeteciler peş peşe gelen silah seslerini duyduklarını ve ardından Gizli Servis tarafından basın odasına yönlendirildiklerini aktardı. Bazı görgü tanıkları 15 ila 30 arasında silah sesi duyduklarını söyledi.

Yaşananların ardından Beyaz Saray kompleksinde yaklaşık 40 dakika boyunca güvenlik alarmı verildi ve bölge geçici olarak karantinaya alındı.

GİZLİ SERVİS: SALDIRGANA KARŞILIK VERİLDİ

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın güvenlik noktasındaki görevlilere ateş açtığı, bunun üzerine ekiplerin karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Gizli Servis polis memurları ateşe karşılık verdi. Şüpheli vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Çatışma sırasında yaralanan sivile ilişkin ise resmi makamlar tarafından detay paylaşılmadı.

OLAY ANI KAMERADA

ABC News muhabiri Selina Wang’ın Beyaz Saray önünde çekim yaptığı sırada saldırının başlaması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Wang’ın silah sesleri üzerine yere eğildiği görüldü.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

TRUMP OLAY SIRASINDA BEYAZ SARAY’DAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Beyaz Saray’da bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Trump’tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in olaydan kısa süre önce Beyaz Saray’dan ayrıldığı belirtildi.

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Olay yerine Gizli Servis ekiplerinin yanı sıra FBI ve Washington Metropolitan Polisi de sevk edildi. FBI Direktörü Kash Patel, kurumun soruşturmaya destek verdiğini açıkladı.

Yetkililer vatandaşlardan Beyaz Saray çevresinden uzak durmalarını isterken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SON DÖNEMDE GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTTI

Yaşanan saldırının, Donald Trump’a yönelik geçtiğimiz ay düzenlendiği öne sürülen suikast girişiminin ardından gelmesi dikkat çekti.

Ayrıca bu ayın başında Washington Anıtı yakınlarında yaşanan başka bir silahlı olayda da Gizli Servis ekiplerinin bir şüpheliyi vurduğu ve olay sırasında genç bir sivilin yaralandığı açıklanmıştı.