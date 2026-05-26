Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Özel\'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
26.05.2026 16:43  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'in İzmir mitinden yaptığı, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim." çağrısına Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum. Yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz." dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına ilişkin, "Diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum" dedi.

MÜSLİM SARI'DAN ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISINA YANIT

Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Müslim Sarı, parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz" dedi.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

"DİYALOG KAPISINI KAPATMIŞLARDI"

Özgür Özel'in İzmir'de seçim çağrısına ilişkin Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" ifadelerini kullandı.

Özel'in

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

İzmir mitinginde konuşan Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na seslenerek "seçim" teklifinde bulundu. Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim." ifadelerini kullandı.

Özel'in
Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı


Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Müslim Sarı, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
Başakşehir’de ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga Başakşehir'de ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga
Bu görüntü Türkiye’den değil Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:29:50. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.