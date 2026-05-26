\'\'Türkiye\'nin en büyük projelerinden biri\'\' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım\'dan 1 milyar liralık hamle

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için önemli bir proje hazırlığında olduklarını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN 1 MİLYAR LİRALIK PROJE

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye yılda 1 milyar TL gelir getirecek bir projeleri olduğunu belirtti.

''BU PROJE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ''

Projeleri için çalıştıklarını ifade eden Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil! Kulüp için projemiz var! Arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek... İnanıyorum yapacağız, çözeceğiz... O zaman kulübe 18-24 aydan sonra her ay 1 milyar girdi yaparlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelenlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz.'' dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAYABİLİR

Aziz Yıldırım ayrıca projeyi seçimden önce açıklamayacaklarını, ancak gerekirse kamuoyuyla paylaşabileceklerini söyledi.