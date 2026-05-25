Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı, isimliği takıldı

CHP Genel Merkezi’ndeki "mutlak butlan" gerilimi binanın fiziksel dokusuna yansırken, genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı koridorda yapılan yeni düzenleme siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mutlak butlan kararı verilmesinin ardından tepki olarak indirilen fotoğrafı yeniden yerine asıldı. Bu düzenleme yapılırken, Özgür Özel'in fotoğrafı da Genel Başkanlar köşesine eklendi ancak seçilen fotoğrafın siyah beyaz olması dikkat çekti. Bu durum sembolik bir mesaj olarak yorumlandı.

TEPKİ OLARAK İNDİRİLEN KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI GERİ GELDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mahkeme kararının ardından genel merkez binasında yaşanan gerilimde Kılıçdaoğlu'nun fotoğrafı tepki olarak duvardan indirilmişti.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı yenilenerek yeniden Genel Merkez'deki protokol duvarına getirildi.

Geri, gelen tek tek fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun ki olmadı. Özgür Özel'in tahliye arbedesi içinde indirilen fotoğrafı da Genel Başkanlar köşesine yeniden asıldı.

Ancak dikkatli gözler ilginç bir detayı fark etti.

FOTOĞRAFLARIN YERLEŞİM DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Genel Merkez koridorundaki yeni yerleşim planında fotoğrafların dizilimi ve renk tercihleri dikkat çekti. Duvarın sol tarafında, partinin tarihini simgeleyen eski genel başkanların siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor. Bu serinin hemen sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyah-beyaz portresi bulunuyor. Ancak duvarın en sağında, aktif görevdeki genel başkan sıfatıyla Kılıçdaroğlu’nun bir de renkli fotoğrafı asıldı.

DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜR ÖZEL DETAYI: SİYAH-BEYAZA KAYDIRILDI

Fotoğraf düzenlemesindeki asıl sürpriz ise Özgür Özel kesitinde yaşandı. Normal şartlarda mevcut genel başkanların renkli fotoğrafla temsil edildiği duvarda, Özgür Özel’in portresinin eski genel başkanların olduğu bölümde ve siyah-beyaz olarak yer alması gözlerden kaçmadı. İki renkli Kılıçdaroğlu fotoğrafının tam ortasında kalan bu siyah-beyaz Özgür Özel karesi, genel merkezde günün en çok konuşulan konusu oldu.

"MUTLAK BUTLAN" KARARINA SEMBOLİK JEST Mİ?

Hukukçular ve parti kulisleri, Özgür Özel’in siyah-beyaz fotoğraflar arasında yer almasını mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararına bağladı. Kararın henüz tamamen netleşmemesi ve hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle bu hamlenin sembolik bir jest ya da mevcut hukuki duruma bir gönderme olduğu yorumları yapılıyor.

Ankara kulislerinde konuşulan senaryolara göre; mahkeme kararının kesinleşmesi halinde Özgür Özel hukuken "hiç genel başkan olmamış" sayılacağı için, genel merkez koridorundaki bu renk ve yer seçimi partinin mevcut hukuki belirsizliğe duvar ilanıyla verdiği bir yanıt olarak nitelendiriliyor.

İSİMLİK DE TAKILDI

Öte yandan 12. katta bulunan makam odasının kapısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının olduğu isimlik de takıldı.