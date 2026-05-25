163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

Almanya’nın köklü tekstil üreticilerinden Eterna, yaşadığı ekonomik krizi aşamayarak faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin tüm üretim tesisleri ve mağazaları haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatılacak.
Tasfiye süreci kapsamında Almanya genelindeki mağazalarda bulunan tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı. 1863 yılında kurulan ve özellikle gömlek üretimiyle dünya çapında bilinen markanın kapanışı, Avrupa tekstil sektöründeki ekonomik krizin son örneklerinden biri oldu.
Passau merkezli şirketin iflas süreci kapsamında genel merkezde çalışan 400 personelin işine son verildi. Markanın ülke genelinde faaliyet gösteren 34 mağazasının da haziran sonuna kadar tamamen kapatılacağı açıklandı.
Sektör analizlerine göre hammaddede yaşanan maliyet artışları, düşen satış hacmi ve küresel ekonomik belirsizlikler Eterna’yı operasyonel olarak sürdürülemez hale getirdi. Alman tekstil markası Domino’nun da benzer gerekçelerle kapanma kararı aldığı belirtildi.
Avrupa’da tekstil ve hazır giyim sektöründe son iki yılda iflas ve konkordato başvurularında büyük artış yaşandığı ifade edildi. Uzmanlar, ekonomik dengelerde iyileşme sağlanamaması halinde önümüzdeki dönemde daha fazla büyük markanın piyasadan çekilebileceği uyarısında bulundu.
