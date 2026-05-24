CHP\'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden bu yana yaşanan tahliye gerginliği, arbede ve polis hareketliliği sonrası parti içindeki kriz yeni iddialarla büyüdü. Genel merkez çevresinde tansiyon yükselirken, Özgür Özel ekibinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ulaştığı ve belediyeye ait kamyonların CHP binasının önüne çekilmesini istediği öne sürüldü.

İddiaya göre Mansur Yavaş bu talebi reddetti. Ancak CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

“İDDİALAR ASILSIZDIR”

Murat Emir, Mansur Yavaş’la böyle bir görüşme yapılmadığını belirterek, “Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır” dedi.

Emir’in açıklaması, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan yoğun güvenlik önlemleri ve tahliye tartışmalarının ardından gündeme gelen iddialara yanıt niteliği taşıdı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı isimler ve milletvekillerinin binaya girmek istemesiyle gerginlik yaşanmıştı. Bina önünde nöbet tutan partililerin müdahalesi sonrası arbede çıkmış, kapıların kapatılmasıyla kriz daha da büyümüştü.

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gelmiş ancak kapıların kapalı olması nedeniyle içeri girememişti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ TESLİM TALEP ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe vererek genel merkezin Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edilmesini talep etmişti.

Dilekçede, mahkeme kararına rağmen genel merkezin boşaltılmadığı ve milletvekillerinin bile içeri alınmadığı savunulmuştu.

ÖZEL CEPHESİNDEN “ZORLA ELE GEÇİRME” TEPKİSİ

Özgür Özel ise genel merkez önündeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, binanın “zorba yöntemlerle ele geçirilmeye çalışıldığını” savunmuştu. Özel, Kılıçdaroğlu ile kurultay için görüşme zemini oluştuğunu ancak sabah yaşananların bu süreci gerdiğini söylemişti.

Murat Emir de düzenlediği basın toplantısında krizden çıkışın tek yolunun kurultay olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı ile görüşeceklerini açıklamıştı.

CHP’DE KRİTİK BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, genel merkez önündeki arbede, tahliye girişimi, polis hareketliliği ve karşılıklı açıklamalarla büyümeye devam ediyor. Mansur Yavaş iddiasının yalanlanmasıyla birlikte gözler, parti yönetimi ile Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki temaslara çevrildi.