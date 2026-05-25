Öğrenciler Bilgi Üniversitesi\'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı

25.05.2026 21:19
Cumhurbaşkanlığı kararıyla aniden faaliyet izni durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların tek yürek olduğu 3 günlük kararlı direnişin ardından yeniden kapılarını açtı. Kararın geri çekilmesiyle birlikte derin bir nefes alan Bilgi Üniversitesi öğrencileri, bu kez protesto için değil, büyük zaferi kutlamak için tarihi santralistanbul kampüsüne akın etti.

“BİRLİKTE DİRENDİK, BİRLİKTE KAZANDIK” MESAJI

Kutlamaların merkezi olan kampüs alanında öğrenciler tarafından “Birlikte Direndik, Birlikte Kazandık” yazılı pankart açıldı. Kampüsün çeşitli noktalarında toplanan öğrenciler, yaşanan sürecin ardından elde edilen sonucun sevincini paylaştı.

MÜZİK VE ETKİNLİKLERLE KUTLAMA

Kampüs içerisinde kurulan sahnede düzenlenen etkinliklerde öğrenciler müzik eşliğinde vakit geçirdi. Açık alanda toplanan kalabalık, şarkılara eşlik ederek kutlamalara katıldı.

Kutlamalarda Türk bayraklarının taşındığı görülürken, öğrencilerin kampüs genelinde yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

KAMPÜSTE RAHATLAMA VE SEVİNÇ HAKİMDİ

Kararın geri alınmasının ardından öğrenciler yaşanan sürecin sona ermesini memnuniyetle karşıladı. Kampüste oluşan atmosferde dayanışma ve birlikte hareket etme vurgusu öne çıkarken, kutlama görüntüleri günün dikkat çeken anları arasında yer aldı.

