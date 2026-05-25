''Los Turcos'' lakaplı Deportivo La Coruna 8 yıl sonra yeniden La Liga'da

25.05.2026 22:43
İspanya 2. Ligi'nde ''Los Turcos'' lakaplı Deportivo La Coruna, La Liga'ya yükseldi. İspanyol ekibi, her maçta tribünlerde Türk bayrağı açmaları ile tanınıyordu.

İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Deportivo La Coruna, uzun süren hasretine son vererek yeniden ülkenin en üst futbol ligi olan La Liga'ya yükselmeyi başardı.

DEPORTIVO LA CORUNA 8 YIL SONRA LA LIGA'DA

La Liga 2'nin 41. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan mavi-beyazlı ekip, deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Deportivo, rakibini Bil Nsongo'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek yıl sonra La Liga biletini cebine koydu.

LAKAPLARI ''LOS TURCOS''

Futbol dünyasında ve İspanya'da "El Turcos" (Türkler) lakabıyla tanınan kulüp, bu galibiyetle birlikte tam 8 yıllık aranın ardından adını yeniden devlerin arasına yazdırmış oldu. 

TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAĞI AÇIYORLAR

İspanyol ekibi, her maçta tribünlerde Türk bayrağı açmaları ile tanınıyordu. Deportivo La Coruna'nın Türk bayraklarıyla ve Türkiye ile olan bağı, sadece bir lakaptan çok daha derin bir geçmişe dayanıyor.

Deportivo taraftarlarının iç saha maçlarını oynadığı Riazor Stadyumu'nda dev Türk bayrakları açmasının arkasında, ezeli rakipleri Celta Vigo ile yüzlerce yıl öncesine uzanan bir hikaye var. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'e hükmettiği ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Galiçya bölgesine kadar ulaştığı dönemde, La Coruna halkı Osmanlı denizcilerine destek verir. Bu durumu kabullenemeyen komşu kentin insanları (Vigolular), La Corunalıları hainlikle suçlar ve onlara aşağılama amacıyla "Turcos" (Türkler) lakabını takar. La Coruna halkı ise buna karşılık Portekiz'e yakınlığı nedeniyle Vigolulara "Portekizliler" der.

Yüzyıllar sonra futbola taşınan bu rekabette Celta Vigolular, Deportivo taraftarlarını kızdırmak için "Türkler" diye bağırmaya devam eder. Ancak Deportivo taraftarları bu lakabı bir hakaret olarak görmez; tam aksine büyük bir gururla benimser. "Türk gibi güçlü" sloganını üreten ve tribünlerini dev Türk bayraklarıyla donatan taraftarlar, o günden beri kulübün sembolü haline gelen bu bağa sadık kalır.

