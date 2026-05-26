İsrail, Lübnan\'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

26.05.2026 19:14
İsrail, Lübnan'la ateşkesi bozdu. İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgeye kara operasyonuna başladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen halihazırda işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı bildirildi.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE KARA OPERASYONU

İsrail'deki askeri sansürün kalkmasının ardından devlet televizyonu KAN'ın verdiği haberde, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği onlarca beldenin dışında da kara saldırılarına giriştiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği gün içinde basına yansıdı.

NETANYAHU SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    Yorumlar (1)

  • TC Tabak TC Tabak:
    Domuzcuk, sıra sende. 0 0 Yanıtla
