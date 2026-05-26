Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik’in hayvan sevgisi yüzünden evlerinin adeta bir barınağa dönüştüğünü söyledi. Evde halihazırda 30 kediyle birlikte yaşadıklarını belirten Göçer, lüks villalarının geldiği son duruma esprili bir dille isyan etti.

"KEÇİ DE GELDİ"

Çiftin evine son olarak yavru bir keçinin katılması ise dikkat çekti. Ömür Gedik’in yavru keçiyi biberonla beslediği anları sosyal medyada paylaşması üzerine Ferhat Göçer, "S…tık… Keçi de geldi…" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftin bu eğlenceli ev hali sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.